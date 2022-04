Ortlechner: Junzuovic könnte Fans glücklich machen

Ob es denn Kontakt zwischen ihm, Ortlechner, und Junuzovic gegeben habe, wurde er bei „Sky“ vor dem Spiel der Wiener gegen die Klagenfurter Austria gefragt. Ortlechner bejahte schmunzelnd: „Wir sind ja Freunde und deswegen immer wieder in Kontakt.“ Und sonst? Gab‘s ein konkretes Angebot: „Ich habe ihm gesagt, dass ich den Schlüssel zu unserem Stadion habe und ihm schon aufsperren kann, falls er noch einmal zu uns kommen will.“ Dann wurde Ortlechner aber doch ein wenig konkreter. Es gelte abzuwarten, ob Junuozvic überhaupt weiterspielen oder die Karriere beenden will. „Das wäre natürlich auch verständlich. Und er hat alle Zeit der Welt, die Entscheidung in Ruhe zu treffen. Aber wenn es ihn noch freut, dem Ball nachzujagen - warum sollen wir dann nicht auch eine Option sein?“