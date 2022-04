In mehrere Zelte und Gebäude eingebrochen

Sie hatten sich zunächst in ein leerstehendes Gebäude eingeschlichen, das umgebaut wird, und dort Werkzeugkoffer sowie Plastiksäcke mitgehenlassen. Dann schlitzten sie die Plane eines sich in der Nähe befindlichen Verkaufszeltes auf, durchsuchten es nach Wertgegenständen, dürften dabei jedoch nichts gefunden haben. Dann begaben sie sich zum nächsten Tatort. Ihr Ziel war ein Hotel, das derzeit nicht in Betrieb ist. Sie schafften es aber nicht, in das Gebäude einzudringen. Danach brachen sie in einem weiteren Verkaufszelt ein und stahlen daraus diverse Schmuckgegenstände. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro.