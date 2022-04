Lebensretter: Grazer Polizisten reanimierten Mann

„Mein Vater liegt tot in der Wohnung!“ Die Tochter, ihr Freund und die Ehefrau des 50-Jährigen empfingen am Sonntag zwei Polizisten schluchzend vor dem Wohnhaus in der Blümelstraße in Graz-Eggenberg. Stefan Franek und Daniela Ederer von der Inspektion Graz-Karlauerstraße waren dort zu einem Einsatz gerufen worden: Eine Frau hätte um Hilfe geschrien. Sie waren von einer Gewalttat ausgegangen.