Unfalllenker landete im eisigen Bach

Noch sollten PKW-Lenker die Winterreifen noch nicht durch Sommerreifen gewechselt haben. Im winterlichen Pinzgau kam es infolgedessen in der Nacht auf Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden. Ein Tiroler kam in Leogang durch die winterlichen Verhältnisse von der Fahrbahn ab und blieb am Dach in einem angrenzenden Bach liegen.