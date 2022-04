Vucic als Favorit bei Wahlen in Serbien

In Serbien haben um 7.00 Uhr früh die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen. In Belgrad und 13 weiteren Gemeinden finden gleichzeitig auch Kommunalwahlen statt. Der aktuelle Präsident Aleksandar Vucic und seine Serbische Fortschrittliche Partei (SNS), die seit 2012 an der Macht ist, blicken allen Meinungsumfragen zufolge einem weiteren Wahlsieg entgegen.