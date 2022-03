Seinitz: „Vucic ist eine zwiespältige Figur“

Rund 200.000 Flüchtlinge in Österreich

Erwartungen zufolge werden zahlreiche Flüchtlinge in der Alpenrepublik erwartet. Dabei kramen Moderator Gerhard Koller und Kurt Seinitz auch in der Geschichte diverser Flüchtlingsströme. In den 50er-Jahren sind innerhalb von nur wenigen Tagen Tausende Menschen aus Ungarn nach Österreich gekommen. 200.000 Menschen sollen den Weg von der Ukrainer nach Österreich finden - ein ambitioniertes, aber realistisches Vorhaben.