Boarder überlebt 100-Meter-Absturz schwer verletzt

Der Wintersportler war in das Vermalentobel – in dem es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Alpinunfällen gekommen war – geraten und nicht mehr weiter gekommen. Er hatte noch sein Board abgeschnallt und es zu Fuß versucht. Dabei verlor er den Halt und fiel über den Felsabsatz, wobei er sich mehrmals überschlug.