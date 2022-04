Nur wenige Gemeinden sagen „Nein“ zum Mindestlohn

4500 Gemeindebedienstete gibt es laut Gerhard Horwath, Vorsitzender der younion, im Burgenland. Für 55 bis 70 Prozent lohne sich ein Umstieg auf das neue Schema. In vielen Gemeinden ist das bereits möglich. Bis auf zwei haben (Stand Jänner) alle SPÖ Gemeinden zugestimmt. Bei den ÖVP-Gemeinden sind es 48 von 82. Auch drei von fünf Listen-geführten Orten gaben grünes Licht. In 12 Kommunen habe es einen ablehnenden Beschluss gegeben, so Horwath. In diesen Orten könnte aber die Gemeinderatswahl eine entscheidende Rolle spielen. Sollte es zu einer Änderung der Machtverhältnisse kommen, könnte der Mindestlohn dort erneut beantragt werden.