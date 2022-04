So lief das Polit-Beben bei den Neos ab

Am 4. Februar schrieb Egger an die Neos-Führungsriege noch, dass er unzufrieden mit der Parteilinie sei, bei der Wahl 2023 nicht mehr antreten und sich in den Gremien bis dahin nicht mehr einbringen werde. Neos-Chefin Andrea Klambauer wollte Egger diese Entscheidung selbst verkünden lassen. Der änderte aber seine Meinung. Am 11. März sagte er zur „Krone“, dass er bei der Wahl wieder antreten und sich parteiintern als „Gegenstück“ zu Klambauer positionieren wolle.