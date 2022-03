China: Westliche Sanktionen sind „kontraproduktiv“

Das erweiterte Troika-Treffen zu Afghanistan am Mittwoch war aufgrund des Ukraine-Konflikts von Spannungen überschattet. China verurteilt nach Angaben der Regierung in Moskau die westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister Russlands und Chinas bezeichneten die Strafmaßnahmen am Mittwoch als illegal und kontraproduktiv, erklärte das russische Außenministerium.