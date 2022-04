16 Millionen im Westen von Shanghai im Hausarrest

Provinz Jilin und Shanghai am stärksten betroffen

Shanghai und die nordostchinesische Provinz Jilin sind gegenwärtig am schwersten betroffen. In der Hafenstadt wurden am Donnerstag 358 Neuinfektionen gemeldet, während weitere 4.144 Fälle ohne Symptome gezählt wurden, wie die Pekinger Gesundheitskommission am Freitag bekannt gab.