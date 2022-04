Land investiert kräftig in Sanierung von Straßen

Millionen in Bahnzukunft

Das Land investiert auch massiv in den Ausbau der Schiene. „Bis 2027 fließen mehr als 260 Millionen Euro in Maßnahmen unsere Bahnzukunft. Davon steuern wir 29 Millionen bei“, so Dorner. Gemeinsames Ziel mit Klimaschutzministerium und den ÖBB sei es, den Eisenbahnnah- und Regionalverkehr für Bahnkunden attraktiver zu machen und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs weiter zu steigern.