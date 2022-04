„Weird West“: So wunderlich ist der Wilde Westen

Nicht nur wild, sondern dem Titel nach auch wunderlich ist das Action-Rollenspiel „Weird West“, mit dem Gamer ab sofort auf PC, PS4 und Xbox in eine „düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens“ eintauchen können. Hinter dem Erstlingswerk der französischen Spieleschmiede WolfEye steht ein in der Branche prominenter Name.