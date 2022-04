Versuchter Messerangriff auf schlafenden Gegner

Brutale Szenen spielten sich am Donnerstag in einer Innsbrucker Gemeinschaftsunterkunft ab. Ein Syrer und Somalier (beide 25 Jahre) waren sich in die Haare geraten und attackierten sich gegenseitig mit heftigen Faustschlägen. Nachdem sich der Syrer im Krankenhaus behandeln lassen hatte, kehrte er in das Quartier zurück und soll versucht haben, seinen schlafenden Kontrahenten mit einem Messer anzugreifen.