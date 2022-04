Apotheker reißt Hutschnur: „Strategie verschlafen“

Seither ist die Verwirrung nicht kleiner geworden. Alexander Rizy von der Stadtapotheke in Eferding: „Sobald solche Neuerungen angekündigt werden, kommen unsere Kunden und wollen genaue Auskünfte, die aber auch wir nicht haben.“ Der Pharmazeut machte seinem Ärger in einem Brief an Gesundheitsminister Rauch (Grüne) Luft: „Vor rund einem Monat wurde beschlossen, die Covid-Teststrategie anzupassen bzw. Tests einzuschränken. Als offizielle österreichische Teststation erhielt ich die erste Information vor einer Woche. In der vergangenen Woche folgten weitere vier offizielle Meldungen zum Thema. 24 Stunden vor dem Start fehlen mir aber weiterhin wesentliche Details zu Umsetzung, Ausnahmen und Kontrollen.“