EM-Quali: Machbares Los für Österreichs Handballer

Österreichs Männer-Handball-Nationalteam hat ein machbares Los für die Qualifikation zur EURO 2024 in Deutschland gezogen. Die Truppe von Trainer Ales Pajovic bekommt es in Gruppe 4 mit der Ukraine, Rumänien und den Färöern zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Berlin. Die Top zwei der acht Gruppen sowie und die vier besten Dritten qualifizieren sich für die EM.