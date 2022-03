Kim Kardashian hat „körperlich die beste Zeit“

Pete Davidson und Kim Kardashian sind sehr zum Leidwesen ihres Ex-Ehemannes Kanye West seit Oktober ein Paar und trotz all seiner Angriffe nicht auseinander zu bringen. In Rage versetzen dürfte den Rapper jetzt zusätzlich, was Freunde der Reality-TV-Darstellerin derzeit über ihre Beziehung zu dem Comedian verbreiten. Diese soll extrem körperlich sein.