Kardashian: Davidson trägt Kim-Branding auf Brust

Pomp und bizarre Auftritte

Kardashian und West waren seit 2012 zusammen. Im Mai 2014 heirateten sie mit viel Pomp in der italienischen Stadt Florenz. Zuvor luden sie zu einer Hochzeitsparty im Schloss Versailles in Frankreich ein. In den vergangenen Jahren sorgte West, der an einer bipolaren Störung leidet, aber immer wieder mit bizarren Auftritten für Aufsehen.