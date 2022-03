Abramowitsch vergiftet: Senfgas als Ursache?

Die drei Männer litten nach Friedensverhandlungen in Kiew laut „Wall Street Journal“ an ablösender Haut im Gesicht und schmerzhaftem Tränenfluss. Sogar von kurzfristigem Erblinden war die Rede. Die Quelle der in der Regel bestens informierten US-Zeitung verdächtigt Hardliner in Moskau dahinter. Laut Kreml sei dies alles frei erfunden und Teil des „Informationskrieges“.