Brüder (8 und 14) schnappten dreisten Fahrraddieb

Mann hievte Rad in Kofferraum

Sein Bruder und er liefen sofort nach draußen auf die Straße, wo sie einen Mann dabei sahen, wie er gerade das Fahrrad in den Kofferraum hievte - am Steuer: eine mutmaßliche Komplizin. Der achtjährige Niclas merkte sich das Kennzeichen und eine Beschreibung des Langfingers. Mit Erfolg: Innerhalb von nur einer halben Stunde konnte die Polizei den Wagen in der Münchener Bundesstraße aufhalten. Im Kofferraum lag das Fahrrad, hinter dem Steuer saß ein amtsbekannter 31-Jähriger, der wegen ähnlicher Delikte gerade eine Bewährungsstrafe verbüßt.