Kärnten: Wer darf zum Bundesjugendredewettbewerb?

19 junge Talente aus Kärnten haben um den Sieg im Redewettbewerb gekämpft, morgen wird der Gewinner ermittelt. Von 8 bis 14 Uhr können Sie das Finale im neuen Verwaltungsgebäude in Klagenfurt via Livestream unter redewettbewerb.at oder auf Facebook verfolgen. Die Jury will den oder die begabteste Kärntner oder Kärntnerin finden, um das junge Talent dann nach Wien zum Bundeswettbewerb zuschicken.