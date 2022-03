74-Jähriger bei Bergwanderung tödlich verunglückt

Unmarkierter Steig

Bei diesem Steig handelt es sich um einen gut ausgetretenen Steig, bei dem mehrere Rinnen zu queren sind. Derzeit liegt in diesen Rinnen sowie am unmarkierten Steig teilweise Schnee. Die Bergsteiger waren aufgrund der winterlichen Verhältnisse an der Nordseite der Schatzwand mit Steigeisen sowie Grödel ausgerüstet