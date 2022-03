Vorarlberger zieht es wieder ans Meer

Auch Städtereisen sind beliebt

Die meisten Reiselustigen zieht es über Ostern an den Strand. Neben Ägypten mit den klassischen All-inclusive-Hotels stehen auch die Kanaren oder Dubai hoch im Kurs. „Auch Städtereisen sind stark nachgefragt. London, Wien und Städte in Spanien oder Portugal sind besonders beliebt.“ Einschränkungen durch die Pandemie sind kaum noch zu spüren. „In einigen Ländern müssen noch Online-Formulare ausgefüllt werden. Unterm Strich ist bei der Einreise aber alles viel liberaler geworden.“ Gleiches gelte auch in Sachen Impfpflicht - oftmals sei ein Test ausreichend.