Sicherheitskonzept: Linz macht Rathäuser „dicht“

Aufgrund vermehrter Vorkommnisse in den vergangenen Monaten - zum Teil in Zusammenhang mit Demonstrationen von Corona-Maßnahmengegner - gab der Magistrat eine Studie zur Evaluierung der bestehenden Sicherheitsmaßnahmen im Geschäftsbereich Gebäudemanagement und Tiefbau in Auftrag. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei wurden mehrere Konzepte evaluiert und Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeiter und Bürger in den Amtsgebäuden erarbeitet.