Zwei Buben trieben in Jauckerbach 200 Meter ab

Weil die Jacke eines 13-jährigen Linzers am Sonntag gegen 18 Uhr im Bereich der Auwiesenstraße in den Jaukerbach gefallen war, stiegen er und sein zwölfjähriger Freund ins Wasser. Dabei wurden die beiden von der Strömung mitgerissen und etwa 200 Meter in Richtung des dortigen Kraftwerkes abgetrieben.