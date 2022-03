Youngster schoss Tenneck zum Sieg im Auftakt-Hit

Bei Torfestival schlug es siebenmal ein

Im August trennten sich die beiden 1:1, auch diesmal war die Partie auf Augenhöhe. Beide Teams taten sich nach so langer Pause schwer spielerisch zu glänzen, spannend war die Partie aber allemal. Bliznakov eröffnete mit einem Freistoß-Goal das Torfestival, in der Folge ging es in beide Richtungen pingpongartig hin und her. Für den Unterschied sorgte der erst 18-jährige Schüler und Mittelfeldmann Felix Steindl, netzte nach zweimaliger sehenswerter Vorarbeit zweimal ein. Damit verdoppelte er sein Torkonto in nur einer Partie und war hauptverantwortlich für den Tennecker-Triumph. „Heute ist er richtig gestanden“, freute sich Tenneck-Coach Lienbacher über den 4:3-Sieg.