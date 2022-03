Salzburg bejubelt Comeback-Sieg gegen Capitals

Der EC Red Bull Salzburg hat in der Halbfinal-Serie der ICE Hockey League gegen die Vienna Capitals auf 2:0 gestellt. Nach einem schier unglaublichen Comeback siegten die Salzburger am Samstag in Wien mit 3:2 n.V. (0:0,0:2,2:0;1:0). 40 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit lagen die „Caps“ noch 2:0 voran. Spiel drei geht am Montag in Salzburg in Szene. Der VSV musste im zweiten Duell mit Fehervar den Ausgleich hinnehmen. Die Ungarn siegten zu Hause mit 6:3 (2:1,3:0,1:2).