Kelag ist bestens auf ein Blackout vorbereitet!

Bestens auf Blackout vorbereitet

Daher ist es Ziel, so rasch wie möglich Anschluss zum europäischen Stromnetz zu finden. Die Netzbetreiber würden also damit beginnen, die einzelnen, in der Zwischenzeit entstandenen, Strominseln wieder miteinander zu verbinden, um das Stromnetz flächendeckend in Betrieb zu nehmen und auch stabil zu halten. Die Kelag und die Kärnten Netz sind im Sinne der Versorgungssicherheit ihrer Kunden also bestmöglich auf ein drohendes Blackout-Szenario vorbereitet.