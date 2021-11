Kärntens Pflegeheime sind ohne Notstromversorgung

Massiver Handlungsbedarf

Das blaue Duo hatte im Landtag eine diesbezügliche Anfrage an Sozialreferentin Beate Prettner gestellt, ihre Antwort zeigt in der Tat massiven Handlungsbedarf. Trettenbrein und Linder haben klare Vorstellungen, was geschehen muss: „Die 78 Pflegeheime müssen in die Lage versetzt werden, ihre Bewohner zumindest 72 Stunden ohne Energie aus dem öffentlichen Stromnetz zu versorgen.“