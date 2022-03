Freestylerin Wolf zum Saisonabschluss Fünfte

Lara Wolf hat beim Saisonfinale der Freestyle-Skifahrerinnen in Silvaplana (Schweiz) am Samstag im Slopestyle Rang fünf erreicht. Platz eins holte sich Slopestyle-Gesamtweltcupsiegerin Kelly Sildaru aus Estland, Wolf wurde in der Endabrechnung 7. Die zweite ÖSV-Starterin Laura Wallner (16.) hatte es nicht in die letzte Phase geschafft.