„Wir sind keine Messiefamilie, es hat gebrannt“

Küchenbrand vor einem Monat

Die Mutter (34) der Kinder wandte sich an die „Krone“: „Es stimmt, es hat im Keller Unordnung gegeben. Das liegt aber daran, dass wir vor einem Monat einen Küchenbrand gehabt haben.“ Sie schickte auch ein Video. Zumindest in dem Film gibt es nichts zu bekritteln. Dass es suboptimal ist, wenn Stich- und Schusswaffen in der Küche herumliegen, ist auch der 34-Jährigen klar geworden: „Mein Lebensgefährte war früher leider ein Waffennarr.“