Keiler rammte Vespa-Fahrer: Rippe gebrochen

Die völlig überraschende Attacke ereignete sich am Freitag nach 10 Uhr. Bei strahlendem Sonnenschein war Wolfgang Werner auf seiner Vespa unterwegs. Als er beim Festivalgelände in Wiesen Richtung Römersee am Rande des Rosaliengebirges fuhr, kam er einem Schwarzkittel mit spitzen Stoßzähnen in die Quere.