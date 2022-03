Hin und Her: Regierung torkelt

Was für ein peinliches Schauspiel: Der neue Gesundheitsminister, der zum Amtsantritt kürzlich noch lauthals verkündet hatte, es müsse Schluss sein mit dem ewigen Hin und Her in der Corona-Politik, die Menschen müssten sich auf etwas einstellen können - genau dieser Minister verheddert sich mehr noch als sein Vorgänger in einem Hin und Her, bei dem er augenscheinlich nicht einmal selbst mehr durchblickt.