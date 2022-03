„Salzburg gurgelt“: PCR-Tests werden fortgesetzt

In Salzburg werde „Salzburg gurgelt“ jedenfalls fortgesetzt, so die Auskunft des Corona-Management des Landes am Donnerstag. Der Vertrag mit den Partnern sei derzeit in der Finalisierung. Die Test-Kits werden weiterhin in Spar-Märkten ausgegeben und können dort auch nach erfolgtem Test in die Sammelboxen eingeworfen werden.