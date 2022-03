Suche nach 100.000 Plätzen für Ukraine-Vertriebene

Blaue Karte „unmittelbar vor der Finalisierung“

Der Flüchtlingskoordinator schraubt mit den zuständigen Behörden die Kapazität in die Höhe. Am Mittwoch wurden 3200 Flüchtlinge an den 42 fixen Stellen in Österreich registriert. „Derzeit zählt ein Dach über dem Kopf, ein Bett und die Versorgung. Wenn vereinzelt Wartezeiten entstehen, ist das für die Betroffenen sekundär“, weiß Takács aus persönlichen Gesprächen.