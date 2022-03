Ukraine-Flüchtlinge in Österreich spielberechtigt

Er hoffe, dass alles so schnell und reibungslos wie möglich funktioniere. „Bei der Integration wollen wir wirklich hilfreich sein“, sagte der Chef des größten Sport-Fachverbandes des Landes. Sportvereine seien oft die erste Anlaufstelle, um in einer neuen Umgebung Anschluss zu finden. Milletich gab sich selbst „sehr mitgenommen“ von der Situation in der Ukraine. „Alles, was wir hier für Probleme haben, ist gegenüber dem Krieg eine Kleinigkeit.“