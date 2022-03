Ukraine-Resolution mit großer Mehrheit angenommen

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat eine Resolution zur humanitären Situation in der Ukraine mit großer Mehrheit angenommen. 140 Länder in dem größten UNO-Gremium mit 193 Mitgliedern stimmten am Donnerstag für den von der Ukraine eingebrachten Text. 38 Länder enthielten sich, nur fünf Länder stimmten gegen den Beschluss, der sich deutlich gegen Russland richtete: Neben der Russischen Föderation waren das Syrien, Weißrussland, Nordkorea und Eritrea.