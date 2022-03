28 Millionen Menschen droht „extremer Hunger“

Menschen vollkommen verzweifelt

Ahmed Mohamud Omar (70), Viehzüchter aus dem Bezirk Wajir in Kenia, berichtete laut Oxfam: „Wegen der Dürre sind die meisten unserer Esel verendet, und die verbliebenen sind zu schwach, um Karren zu ziehen. Ich habe keine Kamele oder Ziegen mehr, ich denke darüber nach, was meine Familie essen wird, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, ob ich den täglichen Kanister Wasser bekomme.“ Nyadang Martha aus Akobo im Südsudan sagte: „In den 40 Jahren meines Lebens habe ich noch nie so etwas gesehen wie das, was hier in Akobo passiert. In den letzten vier Jahren gab es entweder Überschwemmungen, Dürren, Hungersnöte, Gewalt oder Covid-19. Das ist einfach zu viel. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Wenn es so weitergeht, bezweifle ich, dass meine Mädchen erwachsen werden können.“