Deutschland verschärft Warnung vor Putins Hackern

„Die Arbeit von Sicherheitsexperten in Unternehmen wird immer wichtiger“, sagte BfV-Vizepräsident Sinan Selen in Berlin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Verfassungsschutzes und der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft. Von der Idee, dass wirtschaftliches Handeln und geopolitische Lagen getrennt voneinander betrachtet werden könnten, müssten sich alle deutschen Firmen verabschieden.