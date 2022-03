Felipe übt scharfe Kritik an Kontrollen von Bayern

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigt die Grenzkontrollen. Nach wie vor sei kein ausreichender Schutz der EU-Außengrenzen gewährleistet. Daher seien die Kontrollen „aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen weiterhin dringend notwendig, unabhängig von der aktuellen Situation in der Ukraine“, so Herrmann auf Anfrage. Der bayerische Innenminister forderte wegen des G7-Gipfels, der vom 26 bis 28. Juni in Oberbayern stattfindet, Grenzkontrollen „an allen deutschen Binnengrenzen“. Es sei „mit einem größeren Potenzial von Chaoten“ zu rechnen, die „im Umfeld des Gipfels Randale“ veranstalten wollten.