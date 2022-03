Alle roten Altkanzler kommen zu Rendi-Wagner-Rede

Wenn Pamela Rendi-Wagner am Sonntag ihre große Grundsatzrede, mit der sie ihren Anspruch auf die Kanzlerschaft untermauern will, hält, dann werden alle roten Altkanzler den Worten der SPÖ-Chefin lauschen. In Wien werden in der Aula der Wissenschaften Alfred Gusenbauer, Christian Kern, Franz Vranitzky sowie Werner Faymann erwartet und sogar der vor mehr als 20 Jahren abgetretene und seither nur noch selten in der Öffentlichkeit sichtbare Viktor Klima hat sich angekündigt.