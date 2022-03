Pärchen richtete mit Betrug 100.000 € Schaden an

Reihe von Diebstählen

Zur großen Zahl an Betrugsdelikten kamen noch eine Reihe an Diebstählen und Einbruchsdiebstählen. Insgesamt werden den beiden 150 Tathandlungen in mehreren Bundesländern zur Last gelegt. Die gestohlenen Gegenstände verkauften die beiden an verschiedene Hehler weiter. Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurden die beiden festgenommen, nachdem sie auf frischer Tat bei einem Einbruchsdiebstahl im Bezirk Liezen betreten wurden.