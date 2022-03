Ludwig skeptisch wegen „deutlicher“ Test-Reduktion

In Wien werden mit Abstand die meisten Corona-Tests in ganz Österreich ausgewertet. Allein seit Jahresbeginn waren es inklusive Apotheken-Tests 21,1 Millionen - mehr als die Hälfte aller PCR-Tests in Österreich. Wie viele Menschen mehr als das künftige Limit von fünf Tests pro Monat brauchen, geht aus den vorerst verfügbaren Zahlen nicht hervor. Allein über das Programm von „Alles gurgelt“ haben aber allein vorige Woche schon 21.261 Wiener fünf Tests oder mehr abgewickelt.