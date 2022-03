In Pflegeheim so wenig Besuche wie im Gefängnis

Wenn Angehörige vorbeikommen, so ist das für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oft der Höhepunkt des Tages. Doch bald könnten viele vergebens auf Besuch warten! Denn obwohl Wien in der Omikron-Welle pro Bewohner zwei Besucher am Tag erlaubt, steht ein Fragezeichen darüber, wie es ab 1. April weitergeht, wenn das Gratistest-Angebot eingeschränkt wird?