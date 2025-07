Noch Restplätze in Summer City Camps

Ferienspaß für Kinder mit Behinderung

Besonders hervorzuheben ist auch, dass Kinder mit Behinderung im Alter von 6 bis 14 Jahren ebenfalls ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an insgesamt 35 Schulstandorten in ganz Wien erhalten. „Die Summer City Camps sind weit mehr als bloße Ferienbetreuung, sie schenken Kindern Abenteuer, Erholung und unvergessliche Sommererlebnisse. Heuer binden wir so viele Kinder mit Behinderungen wie noch nie in das Ferienangebot ein“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos).

Restplätze und Planung für 2026

Die Planungen für die Summer City Camps im kommenden Jahr laufen übrigens auch schon auf Hochtouren. Vom 6. Juli bis 4. September wird wieder ein spannendes Programm geboten. Der Anmeldestart dafür wird voraussichtlich im März sein.

Tipp: Für die 8. und 9. Ferienwoche sind jetzt an ausgewählten Standorten noch Restplätze verfügbar. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.ferieninwien.at, per Mail an info@summercitycamp.at sowie unter der Nummer 01/524 2509 46.