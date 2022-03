Warm werfen für den Sommertraum

In Hinblick auf den Sommertraum Hypomeeting Götzis soll der Siebenkampf im italienischen Grosseto Ende April die Entscheidung bringen. „Wenn ich dort meine Leistung aus der Halle zeige, dann steht einem Start beim Hypomeeting eigentlich nichts im Wege. Ich bin sehr optimistisch und werde mich Mitte April im Trainingslager in Frankreich bestmöglich auf meinen ,Saison Opener’ in Grosseto vorbereiten“, erklärt Schuler, die ihr Ziel deshalb auch in Amstetten schon fest vor Augen hat und alles geben will.