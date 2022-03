Polen verweist 45 mutmaßliche Spione des Landes

Ein brisanter Spionagevorwurf sorgt derzeit für Wirbel in Polen - am Mittwoch kündigte die Regierung die Ausweisung von 45 russischen Diplomaten an, die im Sinne Russlands Informationen gesammelt haben sollen. Dazu wurde auch der russische Botschafter ins Außenministerium zitiert. Die polnische Regierung handle entschlossen, um „das Netz russischer Dienste in unserem Land“ zu beseitigen, erklärte Innenminister Mariusz Kaminski.