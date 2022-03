EU-Regierungschefs sicher in Polen angekommen

Am Dienstagabend waren die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Solidaritätsbesuch in der belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort begrüßten Premier Mateusz Morawiecki (Polen), Petr Fiala (Tschechien) und Janez Jansa (Slowenien) auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Am Mittwoch sind die Politiker sicher wieder in Polen angekommen.