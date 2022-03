Leser konnte Lenkerauskunft nicht erteilen: Strafe

Dann begannen die Probleme. Zunächst flatterte eine Anzeige ins Haus, weil die Diebe mit den Kennzeichen getankt, aber die Rechnung nicht bezahlt hatten. Aufgrund der Anzeige ließ sich das klären. Es folgte eine Lenkererhebung. „Ich war mit der Diebstahlsanzeige bei der Polizeistation. Dort konnte man nicht helfen, weil es angeblich um eine andere Abteilung geht. Wir sollten alles per Mail schicken, was wir getan haben“, so der Sohn weiter. Geholfen hat es aber nichts. Denn der 85-jährige Vater erhielt eine Strafverfügung über 250 Euro, weil er keine Lenkerauskunft erteilt hat.