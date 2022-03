Caps eliminieren KAC im Viertelfinale - VSV weiter

Der KAC hat keine Chance mehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der ICE Hockey League. Die Klagenfurter unterlagen ersatzgeschwächten Vienna Capitals am Dienstag im siebenten und entscheidenden Spiel der „Best Of Seven“-Serie des Viertelfinales auswärts mit 2:3. Bereits zuvor hatte sich der Villacher SV das vorletzte Ticket für das Halbfinale gesichert, die Kärntner sind nach einem 4:1 gegen Olimpija Ljubljana erstmals seit sechs Jahren in der Vorschlussrunde dabei ...